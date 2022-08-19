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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Собянин отметил улучшение ситуации с рязанскими и владимирскими лесными пожарами

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что несколько улучшилась си туация с лесными пожарами в Рязанской и Владимирской областях, дым от которых в последние дни доходил до столицы.

"Ситуация несколько лучше, но работы еще много", - написал он в Telegram.

Ранее Собянин направил в эти регионы московских пожарных и технику.

Они продолжают работать в обеих областях, добавил он. "Перебросили несколько больших бульдозеров для прокладки дорог к очагам возгорания и организации противопожарных разрывов", - сообщил мэр.

17 и 18 августа москвичи ощущали запах гари, в четверг над городом стоял смог. Это связали с пожарами в соседних с Подмосковьем областях. Роспотребнадзор 18 августа рекомендовал жителям задымленных городов и населенных пунктов носить маски.

Сергей Собянин Москва Рязанская область Владимирская область Роспотребнадзор
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