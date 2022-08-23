Смог в Москве рассеивается
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Ситуация с задымлением в Москве улучшилась: смога и запаха гари почти нет, передают корреспонденты "Интерфакса" из разных районов столицы.
Так, в центре города воздух заметно чище, чем накануне, запах гари практически не ощущается.
В Северо-Западном административном округе сохраняется едва уловимый запах гари, но смога нет.
В Северо-Восточном административном округе нет запаха гари, ряд жителей сообщает о небольшом смоге.
В Юго-Восточном административном округе сохраняется дымка, однако запах гари уже не чувствуется.
Жители района Измайлово (восток Москвы) сообщают о небольшом смоге и несильном запахе от пожаров.
В районах Аэропорт и Беговой (север города) также стало свежее, чем накануне. Ощутимой дымки не наблюдается. Сообщается о чистом воздухе в Орехово.
Рядом со станциями "Маяковская" и "Сухаревская" запах гари сейчас ослабел или отсутствует, при этом ночью он ощущался.
В Московской области на пути следования в Рязань - в Раменском и Воскресенском городских округах - также фиксируют улучшение ситуации: смога нет, небо ясное. При этом в расположенных вблизи от Москвы Люберцах присутствует дымка без выраженного запаха гари.
Прогноз на ближайшие дни
Гидрометцентр России продлил до 10:00 25 августа действие оранжевого уровня погодной опасности в столичном регионе, объявленного в понедельник из-за наступления очень жаркой погоды с температурой до +33 градусов. Помимо этого, до 12:00 24 августа действует предупреждение о пятом (чрезвычайном) уровне пожарной опасности.
Согласно прогностической карте, опубликованной на сайте Гидрометцентра, жара в ближайшие дни охватит не только Москву, но Рязанскую, Владимирскую и Ярославскую области.
Запах гари и смог в Москве, как сообщалось, вызваны лесными пожарами в Рязанской области.
По расчетам Росгидромета, запах дыма от пожаров в Рязанской области будет ощущаться в Москве вплоть до 25 августа, причем активнее всего присутствие в воздухе продуктов горения проявится 24 и 25 августа, и может захватить значительную часть столичного региона.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил в понедельник "Интерфаксу", что запах дыма и гарь от пожаров будет ощущаться в столичном регионе до конца рабочей недели.
По его словам, жаркая погода, ветер и отсутствие осадков мешают эффективному тушению пожаров в Рязанской области. Сильных дождей до конца недели в Москве и Подмосковье не прогнозируется, более того, со вторника по четверг ожидается сильная жара до +33 градусов, что на 7-8 градусов выше климатической нормы.
По данным Гидрометцентра во вторник в Москве ожидается переменная облачность и без осадков, температура воздуха - +30 - +32 градуса.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Рязанской области пожары тушат около 10 тыс. человек.