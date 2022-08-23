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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Смог в Москве рассеивается

Смог в Москве рассеивается
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Ситуация с задымлением в Москве улучшилась: смога и запаха гари почти нет, передают корреспонденты "Интерфакса" из разных районов столицы.

Так, в центре города воздух заметно чище, чем накануне, запах гари практически не ощущается.

В Северо-Западном административном округе сохраняется едва уловимый запах гари, но смога нет.

В Северо-Восточном административном округе нет запаха гари, ряд жителей сообщает о небольшом смоге.

В Юго-Восточном административном округе сохраняется дымка, однако запах гари уже не чувствуется.

Жители района Измайлово (восток Москвы) сообщают о небольшом смоге и несильном запахе от пожаров.

МоскваСмог от пожаров задержится в столичном регионе как минимум до выходныхЧитать подробнее

В районах Аэропорт и Беговой (север города) также стало свежее, чем накануне. Ощутимой дымки не наблюдается. Сообщается о чистом воздухе в Орехово.

Рядом со станциями "Маяковская" и "Сухаревская" запах гари сейчас ослабел или отсутствует, при этом ночью он ощущался.

В Московской области на пути следования в Рязань - в Раменском и Воскресенском городских округах - также фиксируют улучшение ситуации: смога нет, небо ясное. При этом в расположенных вблизи от Москвы Люберцах присутствует дымка без выраженного запаха гари.

Прогноз на ближайшие дни

Гидрометцентр России продлил до 10:00 25 августа действие оранжевого уровня погодной опасности в столичном регионе, объявленного в понедельник из-за наступления очень жаркой погоды с температурой до +33 градусов. Помимо этого, до 12:00 24 августа действует предупреждение о пятом (чрезвычайном) уровне пожарной опасности.

Согласно прогностической карте, опубликованной на сайте Гидрометцентра, жара в ближайшие дни охватит не только Москву, но Рязанскую, Владимирскую и Ярославскую области.

Запах гари и смог в Москве, как сообщалось, вызваны лесными пожарами в Рязанской области.

По расчетам Росгидромета, запах дыма от пожаров в Рязанской области будет ощущаться в Москве вплоть до 25 августа, причем активнее всего присутствие в воздухе продуктов горения проявится 24 и 25 августа, и может захватить значительную часть столичного региона.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил в понедельник "Интерфаксу", что запах дыма и гарь от пожаров будет ощущаться в столичном регионе до конца рабочей недели.

По его словам, жаркая погода, ветер и отсутствие осадков мешают эффективному тушению пожаров в Рязанской области. Сильных дождей до конца недели в Москве и Подмосковье не прогнозируется, более того, со вторника по четверг ожидается сильная жара до +33 градусов, что на 7-8 градусов выше климатической нормы.

По данным Гидрометцентра во вторник в Москве ожидается переменная облачность и без осадков, температура воздуха - +30 - +32 градуса.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Рязанской области пожары тушат около 10 тыс. человек.

Москва
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