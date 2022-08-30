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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:17

В Москве предложили ограничить скорость электросамокатов на территории Кремля

В Москве предложили ограничить скорость электросамокатов на территории Кремля
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников считает, что на территории Кремля, на Манежной и Красной площадях нужно ограничить скорость электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Он сказал об этом журналистам и пообещал, что Мосгордума осенью займется этим вопросом.

Шапошников напомнил, что в городе уже ввели 45 зон, где много пешеходов и где теперь нельзя ездить со скоростью выше 15 км/час. Кроме того, скорость СИМ ограничили в городских парках. По его мнению, нужно ограничить скорость и для площадей самого центра города, которые посещает много людей.

Осенью депутаты Мосгордумы займутся правовым регулированием СИМ, будут обращаться в федеральные органы власти и обсуждать вопрос с представителями профильных ведомств, сказал спикер.

"Изо дня в день растет количество жалоб и ДТП, связанных с СИМ на городских улицах, и это еще не начался учебный год. Кстати, мы планируем проработать возможность запуска проекта "Уроки по вождению электросамокатов". И отдельный вопрос - "несанкционированная" парковка электросамокатов. Все эти моменты требуют скорейшего решения", - подчеркнул Шапошников.

Мосгордума Алексей Шапошников Москва Кремль Красная площадь
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