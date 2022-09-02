Райкин не будет спешить передавать свою школу государству

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Высшая школа сценических искусств (бывшая Школа имени Константина Райкина) в будущем может стать государственной, однако пока она работает в прежнем формате, сказал на сборе труппы "Сатирикона" художественный руководитель театра и и.о. ректора школы Константин Райкин.

В апреле 2022 года в разгар конфликта с ректором школы Анатолием Полянкиным Райкин сказал, что, если выиграет суд, то хотел бы в перспектике предложить это учреждение государству. 2 сентября его спросили, не отказался ли он от этой идеи.

"Я думаю, что к этому придет, но это тоже очень небыстрый процесс. А мы с людьми работаем конкретными, которые учатся или обучают. Значит, мы пока что продолжаем быть такими, какими были", - сказал Райкин.

По его словам, школа продолжает работать "в очень сложных обстоятельствах". Позже он уточнил, что это "связано с юридическими процессами, а они такие довольно медленные, все очень забюрократизированные".

"Поэтому все решается, но иногда кажется, что "пока травка вырастет - кобылка подохнет". И такая опасность есть, потому что все пока что строится, в основном, на энтузиазме, на так сказать благотворительстве. В общем, на таких духовных началах в основном. На доверии. А чтобы это узаконить, чтобы можно было как-то нормально дальше существовать в рамках уже действительно юридических канонов, нужно (время). Это все будет, только очень медленно", - добавил Райкин.

Сейчас он считает важным продолжать обучение студентов и выпуск курсов, весной он намерен набрать актерско-режиссерский курс.

"В этом учебном году я хочу весной набрать актерско-режиссёрский курс, потому что у меня по определенным причинам возникла дырка в моей педагогической практике. И возникла двухгодичная прореха, это не хорошо", - сказал Райкин.

Райкин 12 апреля выпустил видеообращение о том, что Полянкин решил его уволить из созданной им школы, упразднив должность художественного руководителя. Преподавателей и студентов пытались не пускать в здание на занятия. Студсовет школы заступился за Райкина и обращался за помощью к Рособрнадзору. Меценаты перестали финансировать школу, в которой Райкину не дают работать. То обстоятельство, что школа Райкина - частная и не относится к ведению Минобразования или Минкультуры, не позволяло чиновникам вмешаться в конфликт.

15 апреля стало известно, что Полянкин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, суд поместил его под домашний арест. В июне Полянкин умер.

В начале мая стало известно, что Райкина избрали и.о. ректора школы.