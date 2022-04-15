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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Суд отправил под домашний арест ректора "Театральной школы Райкина"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы по ходатайству следствия заключил под домашний арест Анатолия Полянкина - как утверждают СМИ, ректора "Высшей школы сценических искусств" ("Театральная школа Константина Райкина"), задержанного по делу об особо крупном мошенничестве.

Согласно информации Бабушкинского суда Москвы, мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении "Полянкина А.Е." была избрана по ходатайству следствия в пятницу, 15 апреля.

Полянкину вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Комментариями следствия и защиты Полянкина по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Анатолий Полянкин Константин Райкин
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