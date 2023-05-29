Райкин стал ректором Высшей школы сценических искусств

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин назначен ректором Высшей школы сценических искусств, до этого он был исполняющим обязанности ректора ВШСИ, сообщает сайт вуза. При этом он останется и художественным руководителем школы.

В вузе отметили, что с вступлением Константина Райкина в должность ректора завершился период правовой неопределенности, продолжавшийся в учреждении полтора годаЭ, но сейчас все юридические вопросы полностью урегулированы.

"Коллектив ВШСИ отдает должное роли" бывшего ректора учреждения Анатолия Полянкина в основании и развитии Школы", говорится также в сообщении. Райкин пообещал установить в ВШСИ мемориальную доску памяти Полянкина в июне, в годовщину его смерти.

Также Райкин сообщил, что будет набирать студентов на свой смешанный актерско-режиссерский курс. "После долгого перерыва я набираю студентов на смешанный актерско-режиссерский курс под своим руководством. И впервые в мастерской Якова Ломкина заочно будут обучать синтетических артистов - артист драмы и артист мюзикла", - сказал он через пресс-службу.

Высшая школа сценических искусств (ранее Театральная школа Константина Райкина) - частное высшее учебное заведение, созданное в 2013 году. В ней проводится обучение по специальностям актерское искусство, актер театра кукол, режиссура театра, театроведение, технология художественного оформления спектаклей. Кроме того, школа занимается дополнительным образованием для специалистов учреждений искусств и культуры и дополнительного образования (подготовительные курсы) для поступающих в театральные вузы.

В апреле 2022 года стало известно, что тогдашний ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин уволил Райкина с поста художественного руководителя созданной им школы, упразднив этот пост. Студсовет заступился за Райкина и обратился за помощью в Рособрнадзор. Однако частный статус школы, которая не относится к ведению Минобразования или Минкультуры, не позволял чиновникам вмешаться в конфликт. Райкин тогда же сказал, что хотел бы передать свою театральную школу в ведение государства. Меценаты стали отказываться от финансирования школы, в которой Райкину не дают работать.

На этом фоне в апреле 2022 года стало известно, что Полянкин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, суд поместил его под домашний арест. В июне 2022 года Полянкин умер. В мае 2022 года Райкин стал исполняющим обязанности ректора ВСШИ.