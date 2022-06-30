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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:50

Умер ректор "Театральной школы Райкина" Анатолий Полянкин

Он с апреля был под домашним арестом

Умер ректор "Театральной школы Райкина" Анатолий Полянкин
Анатолий Полянкин
Фото: Александр Саверкин/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Умер ректор Высшей школы сценических искусств ("Театральная школа Константина Райкина") Анатолий Полянкин, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Василий Куликов.

"Анатолий Евсеевич скончался в реанимации больницы ФМБА. Попал он туда второй раз уже, уголовное дело и все эти обвинения не прошли для него даром", - уточнил он.

Полянкин с 15 апреля находился под домашним арестом по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. По словам Куликова, только 29 июня Бабушкинский суд Москвы по ходатайству следствия продлил его подзащитному меру пресечения.

Комментариями "Высшей школы сценических искусств" по ситуации "Интерфакс" не располагает.

Дело было возбуждено после того, как Константин Райкин 12 апреля выпустил видеообращение о том, что его увольняют из созданной им школы. С его слов, увольнение инициировал Полянкин, упразднивший его должность - художественного руководителя.

Анатолий Полянкин Москва ФМБА Константин Райкин Театральная школа Райкина
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