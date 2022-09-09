За первый час на выборах в Москве онлайн проголосовали 200 тыс. человек

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Первые москвичи приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Москве, следует из данных сайта ДЭГ.

По его информации, по состоянию на 8:59 в городе проголосовало онлайн 200 тыс. человек.

Выборы муниципальных депутатов проходят в Москве с 9 по 11 сентября в 126 из 145 муниципальных образований. Проголосовать можно как на участках, так и онлайн.

Хакерские атаки

Более 350 хакерских атак совершено на систему электронного голосования в Москве, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

"Мы получили сообщение от специалистов техподдержки о том, что на систему онлайн-голосования были совершены хакерские атаки. С 6 утра их было более 350", - сказал Ковалев, его слова приведены в телеграм-канале штаба.

По его словам, система их отражает.

Вход на mos.ru

Говоря о сайте mos.ru, Ковалев отметил, что хакерских атак на него не зафиксировано. Утром на сайте отмечались проблемы с доступом в личный кабинет.

"Атак не фиксировали. Заход на сайт: есть очень много факторов. Один из них - это использование различных средств для посещения разной степени запрещенности социальных сетей. И если VPN включён, неизвестно, как система среагирует", - сказал Ковалев журналистам на брифинге.

Он также отметил, что проблемы с доступом на сайт могут быть связаны с публичной точкой Wi-Fi. При этом с использованием мобильного интернета доступ к сайту может быть предоставлен.

"Эти протоколы безопасности могут по-разному играть, но, самое главное, чтобы у москвичей была возможность проголосовать так, как они хотят: электронно или на участке", - подчеркнул руководитель штаба.