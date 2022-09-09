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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В первый день муниципальных выборов 1 млн москвичей проголосовали онлайн

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В ходе муниципальных выборов в столице в конце первого дня явка составила 16,7%, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

"На 20:00 дистанционно проголосовали 1 млн 6 тыс. Традиционно, на избирательных участках, проголосовало 195 824 избирателя", - добавил зампред МГИК Дмитрий Реут.

Выборы муниципальных депутатов проходят в Москве с 9 по 11 сентября в 126 из 145 муниципальных образований.

Проголосовать можно как на участках, так и онлайн.

Москва
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