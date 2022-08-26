Московскую систему онлайн-голосования протестировали 446 616 человек

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В тестировании московской системы онлайн-голосования 26 августа приняли участие 446 616 человек, на традиционные участки пришел 11 381 избиратель, сообщил сайт мэрии.

По оценке начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов мэрии Артема Костырко, тестовое голосование прошло штатно и без серьезных сбоев. Его оценку приводит телеграм-канал общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

В ходе пробного голосования москвичи отвечали на вопрос: "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?"

Тестирование в городе проходило с 8 до 17 часов, результаты голосования обещали расшифровать после 17:00.

Выборы муниципальных депутатов в Москве пройдут с 9 по 11 сентября в 125 из 146 муниципальных образований.