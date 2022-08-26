Мосгоризбирком завершил сборку ключа расшифрования

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Мосгоризбиркоме провели процедуру сборки ключа расшифрования результатов тестирования дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщает в пятницу телеграм-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

"До момента начала процедуры сборки ключа ноутбук, на котором производилось разделение ключа, находился в опломбированном кейсе, а USB-накопители с частями ключа расшифрования - в специальных опечатываемых пакетах у трех "хранителей ключей", определенных накануне при разделении ключа расшифрования", - отмечается в сообщении.

В штабе добавили, что после сборки ключа расшифрования, запускается процесс подсчета голосов.

"В целом могу сказать, что обе системы: и дистанционное электронное голосование, и электронный реестр избирателей показали свою работоспособность и применяться на предстоящих выборах будут", - цитирует телеграм-канал председателя Московской городской избирательной комиссии Ольгу Кириллову.

Ранее сообщалось, что в тестировании московской системы онлайн-голосования приняли участие более 440 тыс. горожан, на участки пришли более 11 тыс. В ходе тестирования жители столицы отвечали на вопрос: "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?".

В Москве выборы муниципальных депутатов пройдут с 9 по 11 сентября в 125 из 146 муниципальных образований.