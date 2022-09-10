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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Путин прибыл в парк "Зарядье", где проходит празднование Дня Москвы

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин прибыл в московский парк "Зарядье", где в субботу проходят мероприятия, посвященные Дню города.

Ожидается, что глава государства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в режиме ВКС откроют ряд объектов в столице и примут участие в праздничном концерте.

На День города 10 и 11 сентября в "Зарядье" запланирована концертная программа. Оба дня с 14:00 до полуночи в парке будут проходить концерты проекта "Уличный артист". Гости могут принять в них участие и проявить себя. Также на площадке выступят уличные музыканты, поэты, коллективы проекта "Московское долголетие", ученики московских школ искусств и цирковых училищ.

В эти выходные Москва отмечает 875 лет со своего основания.

Москва Зарядье День города Владимир Путин
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