Глава ЦИК заявила о сотнях попыток атак на систему онлайн-голосования

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Более 300 информационных атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) зафиксировано 10 и 11 сентября; масштабных DDoS-атак не отмечалось, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Теперь то, что касается системы ДЭГ. За субботу-воскресенье с зарубежных адресов зафиксировано немногим более 300 попыток информационных воздействий низкой степени критичности с зарубежных адресов. Воздействия фиксируются с адресов сетей стран Западной Европы, Средней Азии и Закавказья", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в воскресенье.

По ее словам, масштабных DDoS-атак за прошедшее время не было, большая часть вредоносного трафика блокируется и не доходит до периметра системы ДЭГ.

Более 92 тыс. человек отдали свои голоса на выборах 9-11 сентября посредством системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ); явка составила свыше 83%, сообщила Памфилова.

Выборы различного уровня проходят с 9 по 11 сентября в 82 регионах России, предполагается участие более 44 млн избирателей. Проводится более 4,7 тыс. региональных и местных избирательных кампаний. Проходят прямые выборы губернаторов в 14 регионах страны, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня. Предполагается заместить более 31,2 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В дистанционном электронном голосовании участвуют семь регионов РФ; для этого используется федеральная платформа. Также онлайн-голосование, но уже на московской платформе, проводится на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве.