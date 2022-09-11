В ЦИК началась расшифровка результатов онлайн-голосования в семи регионах РФ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Процедура сборки ключа шифрования для подведения итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах различного уровня состоялась в Центризбиркоме России, передают корреспонденты "Интерфакса" в воскресенье.

По словам главы территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Ильи Массуха, расшифровка голосов займет около четверти часа.

8 мая ключ шифрования для онлайн-голосования был разделен на десять частей; они были переданы пяти парламентским партиям, представители которых работают в территориальной избирательной комиссии ДЭГ; Центризбиркому России; Общественной палате РФ; двум регионам, с которых начинается и заканчивается голосование - Томск и Калининград, и одну часть ключа заместителю председателя ТИК ДЭГ Олегу Артамонову.

При этом ключи хранились в сейф-пакетах в стеклянном шкафу в Центризбиркоме России; он находился под постоянным видеонаблюдением.

Сначала создается ключ зашифрования - все электронные бюллетени, которые будут отправляться гражданами в период голосования будут зашифрованы. После завершения электронного голосования все части ключа шифрования будут снова собраны, и единый ключ шифрования будет расшифрован для подведения итогов голосования.

В дистанционном электронном голосовании на выборах участвовали семь регионов РФ; для этого использовали федеральную платформу, созданную "Ростелекомом" и Минцифры. Также онлайн-голосование прошло на выборах муниципальных депутатов в Москве; оно прошло на московской платформе.