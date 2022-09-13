Фигуранты дела об убийстве бизнесмена Калмановича получили от 18 до 22 лет колонии

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Московский городской суд назначил наказание от 18 до 22 лет колонии строгого режима трем фигурантам дела об убийстве в 2009 году известного бизнесмена и мецената Шабтая Калмановича, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда во вторник.

Суд назначил наказание Багаудину Костоеву в виде 22 лет колонии строгого режима, Батыру Тумгоеву - 18 лет колонии строгого режима, Али Белхороеву - 20 лет колонии строгого режима.

В зависимости от роли каждого суд признал их виновными в убийстве организованной группой по найму (ч.2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ). По статье о незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) Мосгорсуд освободил от ответственности в связи с истечением сроков давности.

Коллегия присяжных заседателей в отношении подсудимых ранее вынесла обвинительный вердикт, на основании которого судом постановлен приговор.

Ранее прокуратура запросила для подсудимых от 24 лет колонии строгого режима до пожизненного срока.

Убийство бизнесмена Калмановича

Тело владельца и гендиректора подмосковного женского баскетбольного клуба "Спартак" 60-летнего Шабтая Калмановича с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда в автомобиле Mercedes. В результате нападения на бизнесмена также пострадал его водитель Петр Туманов.

Как установило следствие, преступники на машине Lada Priora без номерных знаков, поравнявшись с автомобилем Mercedes Калмановича в районе Смоленской набережной, открыли по машине огонь. Впоследствии следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм.

Подозреваемые были задержаны в июне 2019 года.

Все трое отрицают свою причастность к каким-либо преступлениям.