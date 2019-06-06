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Суд отправил под арест фигуранта дела об убийстве бизнесмена Калмановича

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отправил под арест одного из фигурантов дела об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство следствия обоснованным и подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении Али Белхороева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 июня 2019", - огласил решение судья Сергей Артемов.

Адвокат Белхороева просил суд отказать следствию и избрать его подзащитному в качестве меры пресечения залог до 5 млн рублей или домашний арест. По словам самого подозреваемого, он готов сдать свой загранпаспорт и не будет никуда скрываться: в Москве у него семья, в том числе двое сыновей.

Владельца и гендиректора подмосковного женского баскетбольного клуба "Спартак" 60-летнего Шабтая Калмановича с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда в автомобиле Mercedes. В результате нападения на бизнесмена также пострадал его водитель Петр Туманов.

Предварительно установлено, что неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле Lada Priora без государственных номерных знаков, поравнявшись с Mercedes Калмановича в районе Смоленской набережной, открыли по машине огонь. Впоследствии следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм.

Белхороев, а также еще один фигурант расследования - Жабраил Костоев, были задержаны в минувший вторник, 4 июня. Они подозреваются в убийстве (п.п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 - п.п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ). Оба отрицают свою причастность к преступлениям.

Костоеву в четверг суд по просьбе адвоката продлил срок задержания на 72 часа, чтобы защита могла собрать дополнительные характеризующие его материалы, в том числе по состоянию здоровья.

Шабтай Калманович

Шабтай фон Калманович - был известным бизнесменом. Он являлся генеральным директором открытого акционерного общества "Тишинка".

Родился Калманович в Литовской ССР в 1949 году. В 1971 году вместе с родителями выехал в Израиль, окончил Иерусалимский университет. Занимался торговым бизнесом и строительством.

Активно занимаясь бизнесом в Израиле в начале 1980-х годов, Калманович стал совладельцем первого официально открытого на территории ЮАР казино (до этого времени игорный бизнес в ЮАР был запрещен).

В 1987 году Калманович был приговорён израильским судом к 9 годам заключения за шпионаж в пользу СССР. Он просидел в израильской тюрьме 5,5 лет, а в 1993 году был помилован и освобождён. При этом израильский суд не вынес решения о конфискации имущества и денежных средств, принадлежащих Калмановичу на момент приговора.

В 1993-94 годах Калманович организовал в России несколько фирм. Занимался реконструкцией Тишинского рынка в Москве и созданием на его базе современного торгового комплекса.

Калмановичу принадлежал в Москве не только Тишинский, но и Щелковский вещевой рынок в Москве. Он владел также сетью аптек и аптечных киосков, с целью импорта и реализации на территории России медикаментов.

До 2000 года Калманович также являлся совладельцем литовских футбольного и баскетбольного клубов "Жальгирис".

Кроме того, Калманович был известен как успешный меценат и продюсер. Он организовывал гастроли в России Майкла Джексона, Томи Джонса, Лайзы Минелли, Хосе Карераса. Являлся спонсором нескольких баскетбольных клубов. В последнее время занимал должность президента женского баскетбольного клуба "Видное".

Шабтай Калманович

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