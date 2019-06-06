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По делу об убийстве Шабтая Калмановича задержаны двое подозреваемых

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Следствие по резонансному убийству в 2009 году бизнесмена Шабтая Калмановича задержало двух подозреваемых, намерено добиться их ареста. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Следственные органы ходатайствуют об аресте двух подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича. Двое мужчин 1982 и 1979 годов рождения были задержаны накануне", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

Она напомнила, что тело владельца и гендиректора подмосковного женского баскетбольного клуба "Спартак" 60-летнего Калмановича с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда в автомобиле Mercedes.

"В ходе проведения первоначальных следственных действий было установлено, что неизвестные лица, передвигавшиеся на автомобиле "Лада-Приора" без государственных номерных знаков, поравнявшись с Mercedes в районе Смоленской набережной, открыли по машине огонь. Впоследствии следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм", - сказала Петренко.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

От пуль также пострадал водитель автомобиля 1976 года рождения. Он выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

СКР Шабтай Калманович

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