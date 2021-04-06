Дело об убийстве бизнесмена Калмановича передано в Мосгорсуд

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело об убийстве известного бизнесмена и мецената Шабтая Калмановича, направлено в суд.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников организованной группы. Они обвиняются в убийстве, совершенном организованной группой по найму, покушении на убийство организованной группой по найму, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные организованной группой, разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору", - сообщила во вторник "Интерфаксу" представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По версии следствия, 2 ноября 2009 года автомобиль "Мерседес Бенц" с находящимся на переднем пассажирском сиденье предпринимателем Шабтаем Калмановичем был обстрелян, когда остановился на светофоре на Смоленской набережной для поворота на Новый Арбат. Киллеры более 20 раз выстрелили из пистолета-пулемета в Калмановича и его водителя.

"В результате предприниматель погиб на месте, а его водитель, также получивший огнестрельные ранения, остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи", - отметила Нефедова.

Она уточнила, что в июне 2019 года в результате оперативно-розыскных мероприятий участники организованной группы были задержаны и арестованы, в отношении неустановленных соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.

Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.