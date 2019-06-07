В Москве арестован еще один фигурант дела об убийстве Шабтая Калмановича

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отправил под арест еще одного фигуранта дела об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича - Батыра Тумгоева, передал корреспондент "Интерфакса".

Как пояснил в суде следователь, находясь на свободе, Тумгоев может скрыться, вступить в сговор с неустановленными соучастниками и иным образом помешать расследованию.

По словам следователя, роль Тумгоева в совершенных преступлениях в настоящее время не определена, однако его причастность к ним подтверждается собранными по делу доказательствами.

"Были телефоны, которые использовались при совершении преступлений и слежке. В то же время в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен телефон, которым пользовался именно Тумгоев. У него он фиксировался в день совершения убийства в том же районе, где был потерпевший, потом он отключается и потом уже включается по путям отхода", - сказал следователь.

Сам Тумгоев попросил суд отказать следствию в ходатайстве об избрании ему в качестве меры пресечения ареста и назвал утверждения следствия "бредом".

Адвокат задержанного попросил суд отпустить его под залог в 3 млн рублей либо избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест. Защитник подчеркнул, что аргументы и предположения в отношении Тумгоева - "огульные", и что "за десять лет времени установить все обстоятельства и предъявить обвинение было вагон и три тележки", но следствие этого сделать не смогло.

Убийство Калмановича

Тело владельца и гендиректора подмосковного женского баскетбольного клуба "Спартак" 60-летнего Шабтая Калмановича с множественными огнестрельными ранениями обнаружили 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда в автомобиле Mercedes. В результате нападения на бизнесмена также пострадал его водитель Петр Туманов.

Предварительно установлено, что неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле Lada Priora без государственных номерных знаков, поравнявшись с Mercedes Калмановича в районе Смоленской набережной, открыли по машине огонь. Впоследствии следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм.

Тумгоев, а также еще двое фигурантов расследования об убийстве Калмановича - Али Белхороев и Джабраил Костоев - подозреваются в убийстве и незаконном обороте оружия.

В четверг суд арестовал Белхороева до 28 июня, а Костоеву продлил срок задержания на 72 часа.

При этом следователь заявил в суде, что задержан организатор убийства Калмановича, но имя этого человека он не уточнил.