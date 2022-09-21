Собянин пообещал дополнительные выплаты мобилизованным в Москве

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал распространить меры материальной поддержки, которые изначально были введены для добровольцев, готовых участвовать в СВО, на тех, кого призовут в рамках частичной мобилизации, Он написал об этом в блоге.

"Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей, - сообщил мэр. - Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента".

По его словам, сейчас в боевых действиях участвует несколько тысяч добровольцев из Москвы, ими укомплектованы три батальона - "Донской", "Георгиевский" и "Маршала Катукова".

"Кроме того, Москва продолжает активную работу по восстановлению городов-побратимов Донецка и Луганска", - добавил Собянин.