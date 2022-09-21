Участвующих в СВО добровольцев и бойцов ЛДНР уравняют в статусе с российскими военными

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В обращении к россиянам президент Владимир Путин сказал, что поручил правительству и Министерству обороны определить правовой статус добровольцев и бойцов подразделений Донецкой и Луганской народных республик, которые участвуют в спецоперации на Украине.

По его словам, этот статус "должен быть таким же, как и у кадровых военнослужащих российской армии, включая материальное медицинское обеспечение социальные гарантии".

"Как вы знаете, в специальной военной операции принимают участие профессиональные военнослужащие, проходящие службу по контракту. Плечом к плечу вместе с ними сражаются и добровольческие формирования: люди разных национальностей, профессий, возрастов - настоящие патриоты. Они по зову сердца встали на защиту России и Донбасса", - отметил президент.

Он добавил, что "особое внимание должно быть уделено организации снабжения добровольческих формирований народной милиции Донбасса техникой и снаряжением".

Главы российских регионов в последнее время делают заявления о формировании и подготовке к отправке на Украину добровольческих батальонов. Заявления стали поступать после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров призвал регионы России провести "самомобилизацию".