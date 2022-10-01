Списки мобилизованных москвичей проверят на соответствие требованиям указа президента

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Списки мобилизованных москвичей проверят на соответствие федеральным требованиям, заявил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.

"По поручению министерства обороны: проверяем списки призывников на соответствие требованиям Минобороны и указа президента России", - написал он в своем телеграм-канале.

Собянин добавил, что вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу и губернатором Московской области Андреем Воробьевым в субботу посетил временный пункт размещения граждан, призванных по частичной мобилизации.