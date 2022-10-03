Мосгорсуд подтвердил законность включения Юрия Дудя в реестр иноагентов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в понедельник признал законным отказ в иске блогеру Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов) к Минюсту, в котором он оспаривал неуведомление его о внесении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, а также само включение в список.

"В удовлетворении апелляционной жалобы отказано", - сообщили "Инерфаксу" в суде.

В июле Лефортовский суд Москвы отказал Дудю в удовлетворении административного иска к Минюсту РФ. Дудь просил признать незаконным ненаправление ему уведомления о включении в реестр, а также настаивал на незаконности самого решения, в связи с чем просил исключить его из него. Суд не нашел оснований для удовлетворения требований истца, фактически признав законным включение блогера в реестр СМИ-иноагентов.

На судебном заседании от представителей блогера стало известно, что его признали иностранным агентом за распространение в интервью с Тимой Белорусских, Катериной Гордеевой (признана в РФ физлицом-иноагентом) и Александром Гордоном, информации онлайн-изданий "The Insider" и "Медуза", которые признаны в РФ СМИ-иноагентами, а также за получение денег за рекламу с YouTube.

15 апреля Минюст РФ внес Дудя в реестр СМИ-иноагентов.