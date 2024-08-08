Суд оштрафовал Юрия Дудя на 40 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы назначил штраф в 40 тыс. руб. журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) за распространение материалов без маркировки иностранного агента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Журналист признан виновным в распространении материалов иноагента без соответствующей маркировки (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Дудь был внесен в реестр иноагентов в апреле 2022 года.