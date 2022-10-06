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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:54

Горячая линия в Москве начала принимать жалобы работодателей на мобилизацию

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Москве решили расширить функции горячей линии по приему жалоб на нарушения в ходе частичной мобилизации, теперь она будет принимать жалобы не только физлиц, но и организаций и индивидуальных предпринимателей, чьих сотрудников решили призвать, сообщил сайт мэрии.

Звонки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут принимать ежедневно по номеру 122 с 8:00 до 20:00.

В мэрии пообещали направлять все обращения в специальные группы разбора спорных случаев, созданные при военкоматах.

"За последние дни после обращения компаний и повторного анализа было отозвано 377 повесток на сотрудников 20 предприятий из стратегически важных сфер экономики и системы жизнеобеспечения города", - отметил сайт мэрии.

Хроника 24 февраля – 06 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Москва
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