Минцифры пообещало бороться с формализмом по поданным на Госуслугах жалобам на мобилизацию

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Минцифры признали факты формального рассмотрения поданных через портал Госуслуг жалоб на ошибки при частичной мобилизации и заявили, что работают над совершенствованием сервиса.

"Сервис по подаче жалобы в случае ошибки при частичной мобилизации запущен несколько дней назад и на данный момент востребован. Все заявления передаются в региональные группы разбора, созданные при призывных комиссиях по мобилизации, которые возглавляются главами субъектов. Сервис помогает в короткие сроки разрешить спорные ситуации, однако есть факты формального рассмотрения жалоб", - сообщается в телеграм-канале Минцифры.

В ведомстве отметили, что работают над совершенствованием сервиса, чтобы число таких случаев было сведено к минимуму.

"Все спорные ситуации, о которых граждане рассказали на Госуслугах, должны быть рассмотрены и разрешены", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил в своем телеграм-канале, что поданная через Госуслуги жалоба по делу одного из мобилизованных на решение призывной комиссии Приморского района Санкт-Петербурга была перенаправлена в администрацию Невского района города. "В другом случае городская призывная комиссия переслала обращение в ту же районную комиссию, на решение которой была подана жалоба", - сообщил Чиков. Оба обращения, по его словам, остались без удовлетворения.