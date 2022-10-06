Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Минцифры пообещало бороться с формализмом по поданным на Госуслугах жалобам на мобилизацию

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Минцифры признали факты формального рассмотрения поданных через портал Госуслуг жалоб на ошибки при частичной мобилизации и заявили, что работают над совершенствованием сервиса.

"Сервис по подаче жалобы в случае ошибки при частичной мобилизации запущен несколько дней назад и на данный момент востребован. Все заявления передаются в региональные группы разбора, созданные при призывных комиссиях по мобилизации, которые возглавляются главами субъектов. Сервис помогает в короткие сроки разрешить спорные ситуации, однако есть факты формального рассмотрения жалоб", - сообщается в телеграм-канале Минцифры.

В РоссииВ Минцифры сообщили, что указа об отсрочке от мобилизации для IT-специалистов не будетЧитать подробнее

В ведомстве отметили, что работают над совершенствованием сервиса, чтобы число таких случаев было сведено к минимуму.

"Все спорные ситуации, о которых граждане рассказали на Госуслугах, должны быть рассмотрены и разрешены", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил в своем телеграм-канале, что поданная через Госуслуги жалоба по делу одного из мобилизованных на решение призывной комиссии Приморского района Санкт-Петербурга была перенаправлена в администрацию Невского района города. "В другом случае городская призывная комиссия переслала обращение в ту же районную комиссию, на решение которой была подана жалоба", - сообщил Чиков. Оба обращения, по его словам, остались без удовлетворения.

Минцифры РФ Госуслуги
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сервис информирования об отзыве автомобилей запущен на Госуслугах

Samsung начнет выпускать микросхемы по 2-нанометровой технологии в 2025 году

Apple попросила поставщиков перенести в Индию выпуск наушников AirPods и Beats

Правительство планирует отменить скидку на оплату пошлин на Госуслугах

Правительство планирует отменить скидку на оплату пошлин на Госуслугах

"Мегафон" и Yota до конца 2023 года объединят розницу

Правительство утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний

Правительство утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний

Путин определил оператора единой информационной системы персональных данных

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Производство чипов в Южной Корее упало впервые с января 2018 года

Производство чипов в Южной Корее упало впервые с января 2018 года
Военная операция на Украине

Российские вузы предупреждены о фишинговых письмах якобы от Минобороны

Российские вузы предупреждены о фишинговых письмах якобы от Минобороны
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });