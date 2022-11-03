Капремонт высотки на Красных воротах в Москве начнется в 2023 году

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Капитальный ремонт "сталинской высотки" на площади Красных ворот в центре Москвы начнется в следующем году, сообщил "Интерфаксу" заместитель директора фонда капремонта Москвы Владимир Кожиченков.

"Самый значимый для нас объект следующего года - это жилой дом по адресу: ул. Садово-Спасская, 21/1. Мы в этом году приступили к проектированию - сейчас оно идет полным ходом - и планируем, что в начале следующего года уже приступим к работам по восстановлению исторического облика фасада. Он наиболее сейчас требует ремонта... Работы по сохранению внешнего облика с воссозданием всех элементов исторических на этом здании начнем в следующем году. Это одна из самых знаковых задач, которую нам предстоит решить", - отметил Кожиченков.

По его словам, в высотке также планируется замена инженерных сетей.

Кожиченков подчеркнул, что объект является не только уникальным по архитектуре, но и первым подобным домом в столичной программе капремонта.

Также замглавы фонда рассказал, что в региональной программе капитального ремонта более 360 многоквартирных домов, которые относятся к объектам культурного наследия. Более 90 уже отремонтированы.

Высотка на Красных воротах по проекту архитекторов Алексея Душкина и Бориса Мезенцева была введена в эксплуатацию в 1953 году. Общая высота здания - 138 метров. Высотка состоит из трех изолированных друг от друга корпусов. Центральная башня, в которой 24 этажа, была отдана под размещение Министерства транспортного строительства СССР. Два симметричных крыла высотой по 10-15 этажей предназначались под квартиры выдающихся советских деятелей. В здании также расположен вестибюль станции метро "Красные ворота".