Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Капремонт высотки на Красных воротах в Москве начнется в 2023 году

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Капитальный ремонт "сталинской высотки" на площади Красных ворот в центре Москвы начнется в следующем году, сообщил "Интерфаксу" заместитель директора фонда капремонта Москвы Владимир Кожиченков.

"Самый значимый для нас объект следующего года - это жилой дом по адресу: ул. Садово-Спасская, 21/1. Мы в этом году приступили к проектированию - сейчас оно идет полным ходом - и планируем, что в начале следующего года уже приступим к работам по восстановлению исторического облика фасада. Он наиболее сейчас требует ремонта... Работы по сохранению внешнего облика с воссозданием всех элементов исторических на этом здании начнем в следующем году. Это одна из самых знаковых задач, которую нам предстоит решить", - отметил Кожиченков.

По его словам, в высотке также планируется замена инженерных сетей.

Кожиченков подчеркнул, что объект является не только уникальным по архитектуре, но и первым подобным домом в столичной программе капремонта.

Также замглавы фонда рассказал, что в региональной программе капитального ремонта более 360 многоквартирных домов, которые относятся к объектам культурного наследия. Более 90 уже отремонтированы.

Высотка на Красных воротах по проекту архитекторов Алексея Душкина и Бориса Мезенцева была введена в эксплуатацию в 1953 году. Общая высота здания - 138 метров. Высотка состоит из трех изолированных друг от друга корпусов. Центральная башня, в которой 24 этажа, была отдана под размещение Министерства транспортного строительства СССР. Два симметричных крыла высотой по 10-15 этажей предназначались под квартиры выдающихся советских деятелей. В здании также расположен вестибюль станции метро "Красные ворота".

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Москвы внесут коррективы в формат празднования Нового года в столице

ГМИИ, Исторический музей и Новая Третьяковка будут работать бесплатно в "Ночь искусств"

Дизтопливо продолжает дорожать на заправках Москвы, цена на бензин стабильна

В Москве из-за снега случилось несколько массовых ДТП

Сильный ветер повалил деревья в Москве

В Москве в воскресенье и понедельник местами выпадет снег

В Москве в воскресенье и понедельник местами выпадет снег

Акции ГК ПИК растеряли весь дневной рост на угрозах отстранения от строительства в Москве

Собянин указал "ПИКу" на завершение сотрудничества в случае срыва сроков строительства

Собянин указал "ПИКу" на завершение сотрудничества в случае срыва сроков строительства
Пандемия коронавируса

Назальная вакцина от коронавируса "Спутник V" стала доступна в Москве

В Москве в октябре спрос на аренду жилья упал на 20%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });