Эскалаторную галерею у станции метро "Воробьевы горы" откроют в январе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Эскалаторная галерея у станции метро "Воробьевы горы" в Москве, которая была закрыта в 1983 году и сейчас реконструируется, заработает в начале 2023 года, пообещал мэр города Сергей Собянин.

"Эскалатору на Воробьевых горах скоро будет уже 60 лет, из которых 40 лет он простоял закрытым. В 2020 году после консультации экспертов, после подробного геологического изучения породы мы приняли решение о восстановлении эскалатора на Воробьевых горах", - сказал он.

Основные строительные работы закончат в 2022 году, в январе власти планируют запустить эскалаторы.

"За несколько лет мы провели колоссальную работу. Здесь забиты были около 700 свай, глубиной до 30 метров и больше для того, чтобы укрепить склоны Воробьевых гор. Поставили новые эскалаторы, которые в два раза по производительности больше прежних, восстановили всю инфраструктуру", - добавил Собянин.

В раздаточном материале мэрии отмечается, что эскалаторную галерею на станции "Ленинские горы" открыли 23 июля 1959 года - через полгода после начала работы самой станции. Ее построили по проекту архитекторов Нины Алешиной и Александра Стрелкова. Со временем ошибки при проектировании привели к нарушению гидроизоляции, разрушению конструкций и снижению несущей способности Лужнецкого метромоста. Под эскалаторной галереей произошло смещение грунтов, из-за чего в конструкциях появились трещины, поэтому в 1983 году галерею и станцию метро закрыли.

Станцию и мост под ней реконструировали, станция была открыта в декабре 2002 года, до того момента поезда проезжали ее, не останавливаясь.

Галерею Собянин решил восстановить в 2020 году по результатам масштабных проектно-изыскательских работ, в ходе которых было найдено оптимальное инженерно-технологическое решение, позволяющее обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию восстановленной эскалаторной галереи на десятилетия вперед.

После реконструкции нижний вестибюль эскалаторной галереи будет расположен примерно в 150 метрах от южного выхода станции "Воробьевы горы", верхний вестибюль будет выходить на улицу Косыгина. Внутри двухэтажные здания вестибюлей будут облицованы мрамором и гранитом. На крыше верхнего вестибюля появится смотровая площадка с видом на Москву-реку и стадион "Лужники". Также здесь будут работать сувенирный магазин, кофейные аппараты, кафе и ресторан с панорамным видом.

В галерее смонтировали три российских эскалатора длиной 68 метров. Высота подъема составит 34 метра, что сопоставимо с десятиэтажным домом. Продолжительность поездки составит примерно 1,5 минуты. По оценкам, в рабочие дни пассажиропоток галереи составит около 15 тысяч человек, а в выходные, праздники и дни спортивных турниров - до 20 тысяч человек.