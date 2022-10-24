Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

В Москве создали кластер фотоники

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Москве создали межотраслевой кластер фотоники, он объединил научно-технические организации и промышленные предприятия, сообщил портал мэрии.

"Московский кластер фотоники станет центром столичной экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем", - говорится в сообщении.

В кластере зарегистрировались 38 участников. Ожидается, что их станет больше. Участниками кластера стала примерно половина предприятий микроэлектроники, которые являются резидентами технополиса "Москва". Они готовы инвестировать материальные и интеллектуальные ресурсы в новые разработки.

В числе первых проектов кластера - создание завода по выпуску активных фотонных интегральных схем. Научно-исследовательские работы в этом направлении планируют начать в 2022 году, опытные образцы собираются получить через три года.

В мэрии уточнили, что фотонные технологии применяют в таких устройствах, как: мобильные телефоны, компьютеры, осветительные приборы на светодиодах.

Москва Технополис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве на полгода закроют часть зеленой ветки метро от "Автозаводской" до "Орехово"

В Москве на полгода закроют часть зеленой ветки метро от "Автозаводской" до "Орехово"

Упавший на рельсы метро "Краснопресненская" пассажир погиб

Пассажир упал на рельсы станции метро "Краснопресненская" в Москве

Первый снег выпал в Москве

Суд в Москве заочно арестовал экс-редактора Первого канала Овсянникову

Участок оранжевой линии метро закроют в Москве в начале ноября

Участок оранжевой линии метро закроют в Москве в начале ноября

"Траст" снизил цены на выставленные на продажу московские ТЦ

"Траст" снизил цены на выставленные на продажу московские ТЦ

Собянин заявил, что в Москве в настоящее время не вводятся никакие ограничения

Суд в Москве приговорил акциониста Крисевича к 5 годам за хулиганство

В Москве за несколько часов может выпасть до 10 мм осадков

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });