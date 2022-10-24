В Москве создали кластер фотоники

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Москве создали межотраслевой кластер фотоники, он объединил научно-технические организации и промышленные предприятия, сообщил портал мэрии.

"Московский кластер фотоники станет центром столичной экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем", - говорится в сообщении.

В кластере зарегистрировались 38 участников. Ожидается, что их станет больше. Участниками кластера стала примерно половина предприятий микроэлектроники, которые являются резидентами технополиса "Москва". Они готовы инвестировать материальные и интеллектуальные ресурсы в новые разработки.

В числе первых проектов кластера - создание завода по выпуску активных фотонных интегральных схем. Научно-исследовательские работы в этом направлении планируют начать в 2022 году, опытные образцы собираются получить через три года.

В мэрии уточнили, что фотонные технологии применяют в таких устройствах, как: мобильные телефоны, компьютеры, осветительные приборы на светодиодах.