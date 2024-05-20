Мишустин потребовал вывести Россию в топ-10 лидеров в области фотоники

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу обеспечить место России в десятке лидеров в области фотоники. Он заявил об этом в Сарове, где провел совещание по вопросам технологического суверенитета в фотонике.

В совещании принимали участие вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Дмитрий Чернышенко, глава "Росатома" Алексей Лихачев, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, который ранее возглавлял "Росатом".

Мишустин напомнил, что была скорректирована Стратегия научно-технологического развития.

"Важно подготовить в ее логике национальные проекты технологического суверенитета", - отметил премьер-министр, добавив, что комплекс мер "позволит ускоренными темпами развивать и науку, и технологию, и технику".

Он подчеркнул, что значительным потенциалом в этой сфере обладает фотоника.

"Рынок этой техники - один из самых перспективных в мире", - пояснил Мишустин, отметив, что его объем достигает $10 млрд.

"Передовая фотоника нужна и для развития беспилотного транспорта, космоса, (...) искусственного интеллекта", - заявил премьер-министр и поставил задачу обеспечить место России в десятке лидеров в этой отрасли.