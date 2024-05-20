Поиск
ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 12:13

Мишустин потребовал вывести Россию в топ-10 лидеров в области фотоники

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу обеспечить место России в десятке лидеров в области фотоники. Он заявил об этом в Сарове, где провел совещание по вопросам технологического суверенитета в фотонике.

В совещании принимали участие вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Дмитрий Чернышенко, глава "Росатома" Алексей Лихачев, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, который ранее возглавлял "Росатом".

Мишустин напомнил, что была скорректирована Стратегия научно-технологического развития.

"Важно подготовить в ее логике национальные проекты технологического суверенитета", - отметил премьер-министр, добавив, что комплекс мер "позволит ускоренными темпами развивать и науку, и технологию, и технику".

Он подчеркнул, что значительным потенциалом в этой сфере обладает фотоника.

"Рынок этой техники - один из самых перспективных в мире", - пояснил Мишустин, отметив, что его объем достигает $10 млрд.

"Передовая фотоника нужна и для развития беспилотного транспорта, космоса, (...) искусственного интеллекта", - заявил премьер-министр и поставил задачу обеспечить место России в десятке лидеров в этой отрасли.

Алексей Лихачев Дмитрий Григоренко Дмитрий Чернышенко Михаил Мишустин Росатом Саров Сергей Кириенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин предложит налоговую амнистию компаниям, готовым отказаться от оптимизации

Силуанов заявил, что прогрессия в НДФЛ должна затронуть лишь обеспеченных граждан

Силуанов заявил, что прогрессия в НДФЛ должна затронуть лишь обеспеченных граждан

Хинштейн объяснил случаи привлечения за "длящиеся" правонарушения в интернете

Путин провел телефонный разговор с и.о. главы Ирана Мохбером

Школьникам Севастополя разрешили не сдавать ЕГЭ и ОГЭ

Школьникам Севастополя разрешили не сдавать ЕГЭ и ОГЭ

Апелляционный суд утвердил приговор Дарье Треповой

Песков не назвал сроки проведения учений по применению тактического ядерного оружия

Генпрокуратура попросила обратить в доход РФ 1 млрд руб. и $2 млн со счетов Ходорковского и Лебедева

Генпрокуратура попросила обратить в доход РФ 1 млрд руб. и $2 млн со счетов Ходорковского и Лебедева

В Финляндии не исключили частичного открытия границы с РФ после принятия нового закона

В Финляндии не исключили частичного открытия границы с РФ после принятия нового закона
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });