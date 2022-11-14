Москвичей попросили выбирать другие маршруты в районе закрытого участка зеленой ветки метро

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Наземный транспорт в районе закрытого участка Замоскворецкой линии московского метрополитена между станциями "Автозаводская" - "Орехово" перегружен, департамент транспорта Москвы просит граждан выбирать альтернативные маршруты.

Участок между станциями "Автозаводская" - "Орехово" Замоскворецкой линии временно закрыт с 12 ноября.

"Однако наземный транспорт перегружен, стройте маршруты через другие линии метро, D2 и Павелецкое направление ж/д", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ведомства.

В дептрансе просят москвичей выбирать альтернативные маршруты заранее в приложении "Метро Москвы", а также напоминают, что вдоль закрытого участка ездят бесплатные маршруты: КМ1 от метро "Царицыно" до метро "Автозаводская", КМ2 от метро "Орехово" до метро "Автозаводская", е80 от Загорья до метро "Таганская", е85 от Каширского шоссе (МКАД) до метро "Добрынинская".

Участок Замоскворецкой линии метро Москвы "Автозаводская" - "Орехово" временно закрылся с 12 ноября до весны 2023 года. За это время планируется строительство тоннеля протяженностью 120 метров на участке от "Царицыно" до "Кантемировской". Необходимость работ обуславливается "техническими недоработками при строительстве данного участка в начале 1980-х годов и сложной геологией".