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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:54

В районе закрытого участка "зеленой" ветки московского метро ограничат движение

Там также будут организованы дополнительные выделенные полосы для автобусов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Дополнительные выделенные полосы для автобусов будут введены в районе закрытого на полгода участка Замоскворецкой линии метро "Автозаводская" - "Орехово", также на ряде участков ограничат движение транспорта, сообщает столичный департамент транспорта.

"В ночь с 11 на 12 ноября приблизительно на полгода изменится схема движения транспорта на юге Москвы. (...) Введём 6 км временных выделенных полос. Ездить по всем выделенкам, в том числе по существующим на Каширском шоссе, Пролетарском проспекте и проспекте Андропова сможет только городской транспорт - такси допускать не будут. Ограничим движение в девяти местах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ряде мест будет организовано одностороннее движение, ограничена парковка и проезд автотранспорта.

В дептрансе подчеркивают, что при необходимости могут быть введены дополнительные ограничения, и призывают горожан пользоваться другими ветками метро, а также МЦК и МЦД.

Участок Замоскворецкой линии метро "Автозаводская" - "Орехово" будет закрыт с 12 ноября из-за строительства тоннеля на участке от "Царицыно" до "Кантемировской".

Москва
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