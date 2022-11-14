Ветер в Москве повалил за сутки более 100 деревьев и повредил свыше 50 машин

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Ветер с порывами до 22 м/с нанес в воскресенье ущерб Москве, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"За сутки в разных районах города было повалено более сотни деревьев", - сказал собеседник агентства в понедельник.

По его информации, механические повреждения получили свыше 50 автомобилей.

Источник агентства в медицинских кругах столицы сообщил, что пострадавших в Москве из-за непогоды нет. "Обращений к врачам с характерными травмами и ушибами из-за падений деревьев в Москве не зафиксировано", - пояснил собеседник агентства.

Власти столицы накануне заявили, что городские службы устраняют последствия непогоды. "Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - сообщалось в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в воскресенье.