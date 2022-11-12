Температурный рекорд 2010 года побит в Москве

Архивное фото Александр Щербак/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 10:00 субботы прогрелся до 9,6 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"В городе побит температурный рекорд для 12 ноября за всю 143-летнюю историю метеонаблюдений", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что предыдущий максимум дня был установлен 12 ноября 2010 года - 9,3 градуса.

"Температура воздуха в Москве сегодня на 9-10 градусов превысит среднеклиматическую норму", - пояснили в метеобюро.

По прогнозу синоптиков, воздух в городе в течение дня прогреется до 11-12 градусов, и окончательное значение температурного рекорда для 12 ноября станет известно вечером.

Непрерывные инструментальные метеонаблюдения ведутся в столице с 1879 года.

Ветреная и аномально теплая погода сохранится в столичном регионе до конца выходных дней. Будет пасмурно и сыро.

По информации Гидрометцентра, до 9:00 понедельника в городе действует повышенный, "желтый" уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 20 м/с.