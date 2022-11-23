Кафе и магазины появятся вместо проходной бывшего завода "ЗИЛ" в Москве

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Объекты общественного питания и торговли построят на месте проходной бывшего завода "ЗИЛ" в Москве, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"В настоящее время на земельном участке площадью 0,14 га расположена проходная бывшего завода "ЗИЛ" общей площадью более 1 150 кв.м. Одобрена ее реконструкция с последующим размещением в здании объектов торговли и общественного питания", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Ранее на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы одобрили проекты изменений на территории: Зиловский бульвар, земельный участок 4.

По словам Пятовой, общая площадь застройки составит более 5,8 тыс. кв.м. Средства в проект инвестирует ООО "Квартал - ЗИЛ".

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" реализуется один из крупнейших проектов реновации промзон в мире. Будет построено 6,6 млн кв.м, половина из них - жильё, половина - нежилые объекты. Там будут проживать дополнительно около 90 тыс. жителей, примерно столько же рабочих мест планируют создать.

Проект планировки производственной зоны "ЗИЛ" был принят весной 2013 года. В новом районе предусмотрено строительство жилья, социальной и транспортной инфраструктуры, офисов, спортивного кластера, благоустройство и озеленение территории, а также обустройство набережной Москвы-реки.