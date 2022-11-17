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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

В мэрии Москвы пообещали открыть катки в ближайшие две недели

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Москве катки откроются в ближайшие две недели, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков через пресс-службу комплекса городского хозяйства.

В городе уже начали готовиться к открытию катков, намораживанию искусственного льда, обустройству при катках раздевалок и туалетов, точек общепита, медпунктов.

"Этой зимой в столице будут работать более 150 катков с искусственным льдом, они откроются в ближайшие две недели во дворах, парках, на природных территориях и городских площадках", - сказал Бирюков.

По его словам, подготовка катков будет занимать несколько дней.

"Вначале основание катка выравнивают слоем песка, затем укладывают целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. После этого подключают специальные холодильные установки и намораживают лед толщиной 10-12 сантиметров. На финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов", - уточнил Бирюков.

Москва Петр Бирюков
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