Пожарные обнаружили тела двух погибших на месте возгорания на Комсомольской площади

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные обнаружили тела двух погибших в ходе тушения крупного возгорания на Комсомольской площади в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в воскресенье.

"Во время ликвидации пожара найдены тела двух погибших", - сказали в пресс-службе.

Ранее в воскресенье огонь охватил двухэтажное кирпичное здание на площади 2,5 тысячи кв. м. Позднее в здании произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами. В 18:20 пожарным удалось локализовать крупное возгорание.

К тушению пожара привлечены 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд.