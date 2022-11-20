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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Специалисты не выявили превышения уровня загрязнения воздуха из-за пожара в центре Москвы

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Превышения нормативов по загрязняющим веществам в воздухе в районе крупного пожара на Комсомольской площади в центре Москвы не обнаружено, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Превышений гигиенических нормативов не установлено", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее специалистками Роспотребнадзора был осуществлен выезд на место чрезвычайной ситуации с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ.

В воскресенье огонь охватил двухэтажное кирпичное здание на площади 2,5 тысячи кв. м. Позднее в здании произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами. В 18:20 пожарным удалось локализовать крупное возгорание, в 22:03 открытое горение ликвидировано. В ходе тушения пожарными были найдены тела двух жертв, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Роспотребнадзор Комсомольская площадь
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