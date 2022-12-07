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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Заммэра Москвы заявил, что в сентябре-ноябре воздух в городе был чище, чем осенью-2021

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Москве за счет ветреной погоды и обильных осадков минувшей осенью воздух был чище, чем осенью 2021 года, сообщил через пресс-службу комплекса городского хозяйства заммэра столицы Петр Бирюков.

"Согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в сентябре-ноябре в городе зафиксированные средние концентрации взвешенных веществ РМ10 были на 16% ниже, чем в прошлом году, а концентрации РМ2,5 в свою очередь, сократились на 18%", - сказал он.

У крупных автодорог загрязняющих веществ в воздухе было традиционно больше, на жилых территориях - меньше.

Заммэра напомнил, что сейчас в Москве круглосуточно работают 56 автоматических станций контроля, системы которых способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 мкм (РМ2,5). Он добавил, что эти частицы ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ.

Петр Бирюков Москва
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