Число погибших при пожаре на Комсомольской площади увеличилось до трех человек

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные нашли на месте крупного возгорания в центре Москвы тело еще одного погибшего, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в воскресенье.

"На месте пожара найдено еще одно тело. Число погибших увеличилось до трех", - сказали в пресс-службе.

В воскресенье огонь охватил двухэтажное кирпичное здание на площади 2,5 тысяч кв. м. Позднее в здании произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами. В 18:20 пожарным удалось локализовать крупное возгорание, а в 22:03 открытое горение было ликвидировано. Ранее "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что в ходе тушения пожарными были найдены тела двух жертв.