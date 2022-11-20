Пожарные ликвидировали открытое горение на складе на Комсомольской площади

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные потушили открытое горение на крупном пожаре на Комсомольской площади в центре Москвы, сообщила пресс-служба МЧС России в воскресенье.

"В 22:03 открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье огонь охватил двухэтажное кирпичное здание на площади 2,5 тысячи кв. м. Позднее в здании произошло частичное обрушение перекрытий между вторым и первым этажами. В 18:20 пожарным удалось локализовать крупное возгорание. В ходе тушения пожарными были найдены тела двух жертв, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.