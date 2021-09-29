Мосгордума в I чтении одобрила увеличение штрафа за нарушение тишины водителями ночью

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты московского парламента на пленарном заседании в первом чтении выразили поддержку законопроекту об усилении ответственности водителей за нарушение тишины в ночное время, передает корреспондент "Интерфакса".

"За - 29, против - один, воздержались трое", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на пленарном заседании в среду.

Как уточнил на заседании замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Корнеев, предлагается внести в КоАП ответственность в виде штрафа за нарушение тишины с 23:00 до 7:00 в размере 5 тыс руб. для граждан и 50 тыс. руб. - для юридических лиц.

Также предлагается "прогрессивная система штрафов": если мощность двигателя легковых машин превышает 200 л.с., мототранспортных средств - свыше 50 л.с., а грузовых автомобилей - более 250 л.с., то к штрафу в 5 тыс. руб. будут прибавляться 250 руб. за каждые 10 л.с. сверх обозначенных.

8 сентября мэр столицы Сергей Собянин внес в Мосгордуму пакет поправок в столичное и федеральное законодательство об усилении ответственности для водителей за нарушение тишины и покоя в ночное время. В частности, предлагается десятикратное увеличение штрафа за преднамеренное нарушение тишины водителями. Кроме того, внесено предложение штрафовать за нарушение тишины в автоматическом режиме с помощью камер фото- и видеофиксации нарушений, оснащенных шумомерами, а также задерживать и помещать на спецстоянку транспортные средства с модифицированными глушителями.