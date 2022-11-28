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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

В Думу внесен законопроект о повышении штрафов за излишне "шумный" автотранспорт

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Законопроект, предусматривающий увеличение штрафа за эксплуатацию транспортных средств, превышающих уровень допустимого шума, внесен в Госдуму.

В документе речь идет об особо "шумных" транспортных средствах: спортивных автомобилях и мотоциклах с двигателями высокой мощности. Для них предлагается закрепить возможность устанавливать размер штрафа в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя (при этом для граждан размер штрафа может превышать пять тысяч рублей).

Законопроектом предлагается наделить субъекты РФ правом устанавливать административную ответственность за нарушение покоя тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств.

Кроме того, предлагается применять задержание транспортного средства с демонтированным или модифицированным глушителем, использование которого нарушило тишину.

В настоящее время за нарушение допустимого уровня шума автовладельцами установлен штраф в размере 500 рублей.

За эксплуатацию воздушных или морских судов, судов внутреннего водного плавания или маломерных судов с превышением допустимого уровня шума предлагается наказывать штрафом в размере 5000 рублей.

Госдума
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