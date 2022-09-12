Кабмин РФ согласился со штрафами за нарушение тишины водителями по ночам

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ с рядом замечаний одобрило законопроект об усилении ответственности для водителей за нарушение тишины в ночное время.

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанными замечаниями до внесения в Государственную думу", - говорится в проекте отзыва правительства, имеющегося в распоряжении "Интерфакса".

Законопроект, подготовленный Мосгордумой, предлагает ввести штраф за нарушение тишины в автоматическом режиме с помощью камер фото- и видеофиксации нарушений, оснащенных шумомерами, и задерживать и помещать на спецстоянку транспортные средства с модифицированными глушителями.

Также предусматривается "прогрессивная система штрафов": если мощность двигателя легковых машин превышает 200 л.с., мототранспортных средств - свыше 50 л.с., а грузовых автомобилей - более 250 л.с., то к штрафу в 5 тыс. руб. будут прибавляться 250 руб. за каждые 10 л.с. свыше обозначенных.

Кроме того, проект закона предусматривают десятикратное увеличение штрафа за преднамеренное нарушение тишины водителями.

Оценивая предложения московских законодателей, в правительстве РФ указали на необходимость утвердить тип шумомеров. Кроме того, в кабмине попросили обосновать предлагаемый в проекте закона штраф свыше пяти тысяч рублей для граждан, а также привязку его к категории транспортного средства и мощности его двигателя.

Также в правительстве предложили закрепить в КоАП максимальный размер административного штрафа, который может быть установлен в законах субъектов РФ за подобные нарушения.

В правительстве считают, что авторам следует обосновать предлагаемое ими десятикратное увеличение размера штрафа за преднамеренное нарушение тишины водителями, говорится в проекте отзыва.

Законопроект был подготовлен и направлен в правительство ещё в октябре прошлого года.

8 сентября мэр Москвы Сергей Собянин внес в столичный парламент пакет поправок в столичное и федеральное законодательство об усилении ответственности для водителей за нарушение тишины и покоя в ночное время.

29 сентября на пленарном заседании депутаты Мосгордумы в первом чтении выразили поддержку законопроекту.