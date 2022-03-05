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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Следить за соблюдением тишины ночью в Петербурге теперь будет полиция

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге полиции передали полномочия по контролю за соблюдением городского "закона о тишине" ночью, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Александра Беглова. Федеральное правительство утвердило соответствующее соглашение между МВД России и правительством города.

Соглашения подписали Беглов и глава МВД Владимир Колокольцев.

"Полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях по статье 8 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", предусматривающей штраф за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, выходные и праздничные дни, передаются ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Чиновники считают, что это существенно повысит "эффективность работы по пресечению нарушений тишины и покоя граждан в ночное время".

До сих пор протоколы на нарушителей тишины составляли сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. В полиции больше штат, отметили в пресс-службе.

В городской администрации отметили, что финансовые обязательства по выполнению новых полномочий останутся за правительством города. Для этого предусмотрено предоставление федеральному бюджету субвенции из бюджета Петербурга. На этот год заложено порядка 22 млн рублей.

Сейчас штраф за нарушение "закона о тишине" в Петербурге достигает 1 млн рублей для юридических лиц, 50 тысяч рублей - для должностных лиц и 5 тысяч рублей - для физических лиц.

Петербург МВД Александр Беглов Владимир Колокольцев

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