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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:01

Московские спасатели усилили контроль за водоемами

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Москве поисково-спасательная служба усилила контроль за водоемами, которые местами покрылись еще хрупким льдом, сообщил заммэра города Петр Бирюков через пресс-службу комплекса городского хозяйства.

"Несмотря на то, что некоторые водоемы уже покрылись льдом, он еще хрупкий и не способен выдержать вес человека", - сказал он и призвал москвичей не выходить на лед и внимательно следить за детьми и собаками во время прогулок возле воды.

По словам Бирюкова, сейчас еще совсем нет льда на Москве-реке, в ее заливах, кроме Кировской поймы и озера Бездонное, и нет его на Химкинском водохранилище.

"На внутренних водоемах толщина льда составляет не более двух сантиметров. Река Десна и пруды на территории ТиНАО покрыты льдом практически полностью, но и его толщина не превышает двух сантиметров", - отметил заммэра.

Замеры толщины льда проводятся регулярно, особенно в местах несанкционированного выхода на лед, зимнего купания и рыбной ловли.

Москва Петр Бирюков Москва-река Десна Химкинское водохранилище
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