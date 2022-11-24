В Москве арестованы трое украинцев по подозрению в подготовке теракта в РФ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы санкционировал арест троих граждан Украины, подозреваемых в попытке совершения теракта на территории России.

"Постановлением суда Москвы в отношении граждан Украины Акуловой Янины Петровны, Жуковского Антона Николаевича, а также Сергеева Дмитрия Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 января", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Представитель суда уточнила, что всем троим вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205 (покушение на теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), ч. 4 ст. 222 и ч.4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия и незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).

От иных подробностей в суде воздержались.