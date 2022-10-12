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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Брянске, готовившегося по заданию СБУ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ объявила о предотвращении теракта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске, задержан гражданин Украины, действовавший по заданию Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в среду.

В спецслужбе сообщили, что задержан гражданин Украины, 1967 года рождения, "который по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств".

По версии ФСБ, на арендованной квартире задержанный под контролем специалиста - взрывотехника украинской спецслужбы собрал самодельное взрывное устройство (СВУ) и проверил канал его инициирования.

"В дальнейшем провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании, с целью заложить СВУ и осуществить взрыв большой мощности. В ходе следственных действий у злоумышленника изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около 3 кг в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ", - сообщили в ФСБ.

Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 30 и ст. 205 "Приготовление к террористическому акту" и ч.4 ст. 222.1 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы" УК РФ, "в рамках которого проверяется причастность задержанного к иным противоправным действиям".

"Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием", - отметили в ЦОС.

ФСБ Брянск Украина
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