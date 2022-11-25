Число случаев COVID-19 в мире превысило 640,3 млн

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 640 386 392, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 627 877 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 98 538 245 и 1 079 052.

Индия - 44 672 048 и 530 604.

Франция - 37 741 188 и 159 611.

Бразилия - 35 105 241 и 689 342.

Германия - 36 348 477 и 157 388.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга составил 850,9. В США на 1 млн жителей скончались 3 299 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 417, в Бразилии - 3 201, в Германии - 1 876.