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Минздрав РФ утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав России утвердил новую версию временных методических рекомендаций по диагностике и лечению коронавируса, она подготовлена в связи с распространением штамма COVID-19 "омикрон", сообщили в пресс-службе министерства.

"Минздрав России утвердил 15 версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, подготовленную ведущими российскими экспертами в связи с распространением варианта "омикрон" SARS-CoV-2", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава во вторник.

Отмечается, что в новой версии внесены дополнения и уточнения по лечению пациентов с COVID-19 с учетом новых научных данных и клинической практики.

"Включены рекомендации по организации медицинской помощи пациентам с COVID-19 из групп риска при проведении терапии препаратами на основе вируснейтрализующих моноклональных антител в условиях дневного стационара", - сообщили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что в связи с интенсивным распространением "омикрона" выделены приоритетные группы пациентов для назначения амбулаторного лечения. При этом, как отмечается в сообщении, по-прежнему основным подходом к терапии COVID-19 должно быть упреждающее назначение лечения до развития полного симптомокомплекса жизнеугрожающих состояний, а именно пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома, сепсиса.

Новая версия рекомендаций содержит также типовые схемы организации помощи пациентам с ОРВИ, гриппом, коронавирусом легкого течения и течения средней степени тяжести.

В новую версию включены также рекомендации по оценке изменений после перенесенного COVID-19 с помощью лучевой диагностики.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 22 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ Коронавирус

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